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УтроNews

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Саудовская Аравия готовится к возобновлению войны против йеменских хуситов

Саудовская Аравия готовится к возобновлению войны против йеменских хуситов

Саудовский чиновник заявил изданию, что королевство будет защищать себя «всеми необходимыми средствами».

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