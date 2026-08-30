Экспо надежд и парадоксальных героев: Либерман выводит «Наш дом Израиль» на сцену

Партия «Исраэль Бейтену» представит свой список кандидатов в Кнессет на следующей неделе, в воскресенье (6 сентября), в выставочном центре Тель-Авив Экспо, сообщила партия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым