Испанская кузовостроительная мастерская Hurtan ещё больше застарила Chrysler PT Cruiser

Во время своего первого появления в начале 2000-х Chrysler PT Cruiser произвел настоящий фурор. За 10 лет существования PT Cruiser компания Chrysler выпустила 1,35 миллиона экземпляров, что, согласитесь, довольно внушительная цифра.
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