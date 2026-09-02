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День букетов и слов благодарности. Когда Россия отметит День учителя 2026

День букетов и слов благодарности. Когда Россия отметит День учителя 2026

Осенью в России отмечают День учителя: с чаепитиями, спектаклями, букетами и подарками. Но вот с датой празднования в последние годы регулярно возникают вопросы.

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