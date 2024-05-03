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Остановить русских: Что известно о плане НАТО против армии России в зоне СВО

Остановить русских: Что известно о плане НАТО против армии России в зоне СВО

Для Киева возникла реальная угроза обрушения фронта - появляются сообщения о массовых отказах украинских военных идти в атаку, ВСУ сбавляют темп под Работино и Купянском, поскольку русская армия наступает.

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