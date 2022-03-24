Кубок Гагарина. «Авангард» против «Металлурга», СКА в гостях у «Спартака»

«Авангард» принимает «Металлург» в четвертом матче серии 2-го раунда Кубка Гагарина. СКА играет на выезде со «Спартаком».

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