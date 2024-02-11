В Астрахани отметят «Цаган – сар»

Традиционный калмыцкий праздник весны отпразднуют во Дворце культуры «Аркадия». 17 февраля на территории парка разместится этнохотон, состоящий из кибиток, представленных Икрянинским, Лиманским, Наримановским районами и обществом калмыцкой культуры «Хальмг».
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