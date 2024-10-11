В Госдуме предложили взимать по 30–40 тысяч рублей с бездетных россиян

МОСКВА, 11 октября, ФедералПресс. В России обсуждается введение налога на бездетность. Директор Института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве Алексей Зубец указал на то, что по 30–40 тысяч рублей должны платить в казну даже те, у кого нет детей из-за проблем со здоровьем.