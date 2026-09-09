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Царьград

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В Краснодаре на ночь перекроют улицу Вишняковой из-за провала грунта

В Краснодаре на ночь перекроют улицу Вишняковой из-за провала грунта

В ночь на 10 сентября в Краснодаре будет перекрыт проезд по улице Вишняковой. Ограничение связано с необходимостью ликвидировать провал грунта, возникший при строительстве канализационной станции.

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