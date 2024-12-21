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Совет МВФ утвердил выделение Украине 1,1 миллиарда долларов

Совет МВФ утвердил выделение Украине 1,1 миллиарда долларов

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда (МВФ) утвердил выделение украинской стороне очередного транша на общую сумму в 1,1 миллиарда долларов по линии инструмента расширенного кредитования (EFF), одобренного в марте прошлого года.

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