Виски и сигареты: новые правила продажи крепкого алкоголя с 1 сентября

С 1 сентября 2023 года российский рынок крепкого алкоголя и сигарет ждут существенные изменения. Например, рестораны обяжут отчитываться о каждой порции проданного крепкого алкоголя, минимальную цену на пачку сигарет будет определять правительство.
С 1 сентября 2023 года российский рынок крепкого алкоголя и сигарет ждут существенные изменения. Например, рестораны обяжут отчитываться о каждой порции проданного крепкого алкоголя, минимальную цену на пачку сигарет будет определять правительство.
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