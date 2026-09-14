Курский студент скрыл номера автомобиля на газоне

За оставленный на газоне автомобиль курский студент получил три административных протокола, несмотря на попытку избежать наказания снятием номеров.
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