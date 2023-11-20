РБК: Российские аптеки перестают продавать психотропные лекарства

Сильнодействующие психотропные препараты постепенно снимаются с продажи в аптеках в России, так как данная позиция товаров подвержена жесткому контролю и регуляции стоимости, сообщает РБК со ссылкой на данные онлайн-агрегатора аптек «Мегаптека», а также сервиса по поиску препаратов в приложении «Честный знак».
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