РБК: Российские аптеки перестают продавать психотропные лекарства

Сильнодействующие психотропные препараты постепенно снимаются с продажи в аптеках в России, так как данная позиция товаров подвержена жесткому контролю и регуляции стоимости, сообщает РБК со ссылкой на данные онлайн-агрегатора аптек «Мегаптека», а также сервиса по поиску препаратов в приложении «Честный знак».