«Расплачиваться будет Европа»: в ЕС выразили обеспокоенность из-за прекращения транзита российского газа через Украину

Решение Киева об остановке транзита российского газа через Украину способно нарушить стабильность и сотрудничество в Европе, а также подрывает доверие к киевскому режиму, заявил глава МВД Словакии Матуш Шутай-Эшток.
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