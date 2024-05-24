Блогерша Хоффман назвала мужа Инстасамки самым неприятным гостем своих интервью

Известная российская блогерша Ксения Хоффман (настоящее имя – Ксения Бондарева), известная по своим интервью с медийными персонами в проектах «Стенка» и «Пушка», раскрыла имя самого неприятного гостя, с которым она когда-либо общалась.
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