Руководителя смоленского СИЗО задержали за взятку

Руководителя СИЗО №1 УФСИН по Смоленской области задержали по обвинению в получении взятки. Об этом сообщило региональное УФСБ, уточнив, что полковник внутренней службы требовал 1,2 миллиона рублей за смягчение условий содержания одного из заключенных.