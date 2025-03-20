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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Руководителя смоленского СИЗО задержали за взятку

Руководителя СИЗО №1 УФСИН по Смоленской области задержали по обвинению в получении взятки. Об этом сообщило региональное УФСБ, уточнив, что полковник внутренней службы требовал 1,2 миллиона рублей за смягчение условий содержания одного из заключенных.

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