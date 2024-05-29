Губернатор региона Василий Анохин увеличил выплаты получившим ранения участникам спецоперации

Соответствующее постановление смоленский губернатор подписал в минувшую пятницу Порядок предоставления дополнительной меры соцподдержки военным и проходящим службу в войсках национальной гвардии России (имеющим специальное звание полиции), по которому фактически увеличены выплаты получившим ранения на службе, в том числе в ходе специальной военной операции, измененён в Смоленской области.
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