Депутат Госдумы от Крыма Леонид Ивлев назвал призыв премьер-министра Великобритании Кира Стармера к ЕС подготовить план сдерживания России после окончания конфликта на Украине проявлением «агрессивной британской сущности».
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