Можно ли считать Юпитер «неудавшейся» звездой?

Говорят, что Юпитер — это звезда-неудачник. Но стоит ли верить слухам и был ли у Юпитера шанс стать полноценной звездой? Самая маленькая из известных звезд главной последовательности в галактике Млечный Путь — это красный карлик EBLM J0555-57Ab, удаленный от нас на 600 световых лет.