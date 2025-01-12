Любопытности и ...
Всё может быть!Всякие невероятности
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Любопытности и невероятности

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Можно ли считать Юпитер «неудавшейся» звездой?

Можно ли считать Юпитер «неудавшейся» звездой?

Говорят, что Юпитер — это звезда-неудачник. Но стоит ли верить слухам и был ли у Юпитера шанс стать полноценной звездой? Самая маленькая из известных звезд главной последовательности в галактике Млечный Путь — это красный карлик EBLM J0555-57Ab, удаленный от нас на 600 световых лет.

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