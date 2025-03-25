Юрист: единая социальная карта пенсионера может привести к конфликту юрисдикций

Генеральный директор профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс прокомментировал в беседе с RT предложение лидера партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова ввести единую социальную карту для пенсионеров по всей стране.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии