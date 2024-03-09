Залужного перед ссылкой в Лондон признали негодным к военной службе

Украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на свои источники сообщило, что бывший главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный до назначения в марте послом Украины в Великобритании был признан военно-врачебной комиссией непригодным к военной службе.
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