Пекин указывает на важность сотрудничества стран для стабилизации энергосектора

Пекин, 8 ноября. Мировое сообщество нуждается в более скоординированных действиях на фоне энергетического кризиса, отметил в ходе десятой Китайской международной конференции по торговле нефтью замглавы министерства коммерции КНР Жэнь Хунбинь.