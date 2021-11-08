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Пекин указывает на важность сотрудничества стран для стабилизации энергосектора

Пекин указывает на важность сотрудничества стран для стабилизации энергосектора

Пекин, 8 ноября. Мировое сообщество нуждается в более скоординированных действиях на фоне энергетического кризиса, отметил в ходе десятой Китайской международной конференции по торговле нефтью замглавы министерства коммерции КНР Жэнь Хунбинь.

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