«Коммерсант»: в РФ взыскали активы нефтекомпании бизнес-партнера Ходорковского*

Арбитражный суд Калининградской области взыскал в казну 100% группы нефтесервисных компаний «Борец». Компаниями, выпускающими оборудование, которое применяется при добыче нефти в России владеют иностранцы, в том числе экс-акционер ЮКОСа иноагент Леонид Невзлин, бизнес-партнер беглого олигарха Михаила Ходорковского (признан в России иноагентом), пишет «Коммерсант».