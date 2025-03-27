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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

«Коммерсант»: в РФ взыскали активы нефтекомпании бизнес-партнера Ходорковского*

Арбитражный суд Калининградской области взыскал в казну 100% группы нефтесервисных компаний «Борец». Компаниями, выпускающими оборудование, которое применяется при добыче нефти в России владеют иностранцы, в том числе экс-акционер ЮКОСа иноагент Леонид Невзлин, бизнес-партнер беглого олигарха Михаила Ходорковского (признан в России иноагентом), пишет «Коммерсант».

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