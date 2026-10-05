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Как массовая сверка данных о недвижимости изменит налоги для собственников

Как массовая сверка данных о недвижимости изменит налоги для собственников

Представьте ситуацию: вы годами исправно платите налог за свою квартиру, дом или участок, уверенные, что все цифры в документах давно выверены и никаких сюрпризов быть не может.

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