РИАМО - 14 дек. Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Североатлантический альянс подготовил план удара по России с территории Украины, для этих же целей был осуществлен переворот в Киеве в 2014 году, сообщает aif.
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