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Газета.ру

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Экс-футболист Масалитин: "Ахмат" отдаст все силы, чтобы обыграть "Спартак"

Экс-футболист Масалитин: "Ахмат" отдаст все силы, чтобы обыграть "Спартак"

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин заявил в разговоре с корреспондентом "Газеты.Ru", что грозненский "Ахмат" отдаст все силы, чтобы обыграть московский "Спартак" в домашнем матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

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