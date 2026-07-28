Экс-футболист Масалитин: "Ахмат" отдаст все силы, чтобы обыграть "Спартак"

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин заявил в разговоре с корреспондентом "Газеты.Ru", что грозненский "Ахмат" отдаст все силы, чтобы обыграть московский "Спартак" в домашнем матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).