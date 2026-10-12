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Царьград

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В Перми сотрудникам Росгвардии доплатят по 10 тыс. рублей

В Перми сотрудникам Росгвардии доплатят по 10 тыс. рублей

Глава Перми Эдуард Соснин предложил городской думе ввести ежемесячную доплату в 10 тыс. рублей для сотрудников филиала управления вневедомственной охраны Росгвардии по Пермскому краю, которые несут службу по охране общественного порядка в городе.

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