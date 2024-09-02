Юрист Толстихина: сельскую ипотеку хотят подвинуть в самую глубинку

С 2020 года, чтобы привлечь людей на ПМЖ в сельскую местность, правительство создало программу, по которой появилась возможность взять льготный ипотечный кредит в банках-партнерах на покупку жилья или его строительство по договору подряда в населенных пунктах с численностью жителей не более 30 тыс.