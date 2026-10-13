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Контрафронт

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Украина: Три человека погибли и еще 15 получили ранения в результате ракетных ударов России по...

Украина: Три человека погибли и еще 15 получили ранения в результате ракетных ударов России по Холодногорскому и Шевченковскому районам Харькова в вечерние часы 12 октября.

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