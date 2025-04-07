Журналист оказался в секретном чате команды Трампа из-за бага в айфоне

Из-за цифровой неразберихи главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг оказался среди участников закрытого группового чата в мессенджере Signal, где команда Дональда Трампа обсуждала возможные удары по йеменским хуситам.
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