Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 769 подписчиков

Премьер Санчес потребовал созвать заседание глав МВД ЕС из-за ситуации в Сеуте

Премьер Санчес потребовал созвать заседание глав МВД ЕС из-за ситуации в Сеуте

Премьер-министр Испании Педро Санчес в письме председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и главе Евросовета Антониу Коште призвал срочно созвать экстренную видеоконференцию с главами МВД стран - членов Евросоюза из-за миграционного кризиса в испанской Сеуте.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии