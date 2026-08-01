Премьер Санчес потребовал созвать заседание глав МВД ЕС из-за ситуации в Сеуте

Премьер-министр Испании Педро Санчес в письме председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и главе Евросовета Антониу Коште призвал срочно созвать экстренную видеоконференцию с главами МВД стран - членов Евросоюза из-за миграционного кризиса в испанской Сеуте.
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