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«Украина перешла на искусственную вентиляцию легких» – львовский русофоб Дроздов

«Украина перешла на искусственную вентиляцию легких» – львовский русофоб Дроздов

Без западных денег Украина не сможет даже выплачивать минимальные пенсии и быстро развалится. Об этом в эфире эмигрантского радио ChicagoUA заявил львовский журналиста Остап Дроздов, пропагандирующий оголтелую русофобию, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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