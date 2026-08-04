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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Михаил Абрамов о роли первого центра «Сибири»: «Я всегда готов, все зависит от меня. Если дадут шанс, надо оправдывать»

Форвард «Сибири» Михаил Абрамов сказал, что готов выйти на лидерские роли в команде.  – У «Сибири» есть проблема с поиском первого центра, готовы ли вы уже брать эту роль на себя? – Я всегда готов, все зависит от меня.

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