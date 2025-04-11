Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Свежие комментарии

  • Георгийюра Гончар
    Грабили безнаказанно страну много лет , а теперь пальчиком погрозили !!А ограбленному народу "лапшу" на уши!!Сколько веревочке...
  • александр бажан
    Их надо выдернуть из за границы и расстрелять, а все имущество конфисковать, даже у родственников.Сколько веревочке...
  • 147683 Сероев
    Ничего не сделают как на майдане в 2014-м С танкером умылись ПОЗОР..... ОЛИХАРХИ НА ЭТО Н ПОЙДУТБалтика будет рос...

Справедливость восторжествовала? Спасшего детей охранника, наконец, выпустили на свободу

Справедливость восторжествовала? Спасшего детей охранника, наконец, выпустили на свободу

Царьград Фото: Pogiba Aleksandra/Globallookpress Охранник Червяков, осуждённый за спасение детей в летнем лагере, вышел на свободу.

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Комментарии
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Владимир Олейник
теперь охране проще спрятаться в кладовке! Кому охота в тюрьму? Лучше поставят на вид, чем отправят в другие лагеря!
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18 час.
Виктор Гайдуков
Надо бы этого охранника наградить, а судью и прокурора, осудивших охранника выполнившего свой долг рискуя здоровьем,  дисквалифицировать, как умственно не пригодных для такой работы.
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16 час.
Нина Грекова
Моё мнение. Либо судья с купленным дипломом, либо продажный. Другого объяснения нет....
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14 час.
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