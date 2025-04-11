Справедливость восторжествовала? Спасшего детей охранника, наконец, выпустили на свободу

Владимир Олейник теперь охране проще спрятаться в кладовке! Кому охота в тюрьму? Лучше поставят на вид, чем отправят в другие лагеря!

Виктор Гайдуков Надо бы этого охранника наградить, а судью и прокурора, осудивших охранника выполнившего свой долг рискуя здоровьем, дисквалифицировать, как умственно не пригодных для такой работы.