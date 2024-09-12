Секрет сервиса «Дебукари», или Зачем японцы арендуют толстяков

Япония — страна, где можно удовлетворить самые необычные запросы. Мы уже писали о том, как в Стране восходящего солнца берут напрокат брюзжащих старичков, а недавно появилась информация о новом сервисе, под названием «Дебукари» (Debucari).
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