Лучшие байки «Мотовесны» 2024 – Китай, разбавленный Индией и кастомами

Выставка «Мотовесна» в этом году проходит с 5 по 7 апреля в Москве. Казалось бы, что там можно интересного увидеть в условиях экономических санкций против нашей страны? Но, во-первых, выставка – это не только новые серийные мотоциклы.
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