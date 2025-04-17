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Петербургский дневник

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Для больниц Ленобласти в начале года закупили семь рентген-аппаратов

Для больниц Ленобласти в начале года закупили семь рентген-аппаратов

А также три маммографа и шесть новых КТ Больницы Ленобласти оснащаются современным цифровым оборудованием в рамках программы развития здравоохранения, утверждённой губернатором Александром Дрозденко, сообщили сегодня в пресс-службе региональной администрации.

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