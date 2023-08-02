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Варицкий о натурализации: «Уловок тут не вижу. Абсолютно нормальная практика в мировом спорте. Если у игрока есть желание поменять гражданство, никаких проблем»

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство России защитника «Динамо» Бреннана Менелла.

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