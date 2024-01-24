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Аргументы недели

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Лавров и постпред Израиля Эрдан обменялись упреками на заседании Совбеза ООН

Лавров и постпред Израиля Эрдан обменялись упреками на заседании Совбеза ООН

Руководитель министерства иностранных дел Российской Федерации Серге й Лавров и постоянный представитель еврейского государства при ООН Гилад Эрдан обменялись упреками во время заседания Совета Безопасности всемирной организации.

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