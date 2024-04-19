Машина повисла на заборе после ДТП – водитель погиб

Водитель без прав на автомобиле Toyota Camry в Новосибирской области врезался в забор и погиб. Вечером, 18 апреля, в Чулыме 29-летний водитель без водительского удостоверения ехал по улице Кооперативная в сторону улицы Трактовая на Toyota Camry.