Машина повисла на заборе после ДТП – водитель погиб

Водитель без прав на автомобиле Toyota Camry в Новосибирской области врезался в забор и погиб. Вечером, 18 апреля, в Чулыме 29-летний водитель без водительского удостоверения ехал по улице Кооперативная в сторону улицы Трактовая на Toyota Camry.
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