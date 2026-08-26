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ТАСС

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Медведицы с медвежатами вышли на Курильское озеро позже из-за снежной зимы

Медведицы с медвежатами вышли на Курильское озеро позже из-за снежной зимы

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 августа. /ТАСС/. Медведицы с медвежатами появились на Курильском озере на Камчатке летом 2026 года несколько позже обычного, что, вероятнее всего, связано со снежной зимой и затянувшимся снеготаянием.

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