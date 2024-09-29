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Полиция раскрыла подробности смертельного ДТП с подростком-мотоциклистом в Кузбассе

Полиция раскрыла подробности смертельного ДТП с подростком-мотоциклистом в Кузбассе

Несовершеннолетний мотоциклист погиб в страшном ДТП с МАЗом в Кузбассе.В Кузбассе в страшном ДТП погиб несовершеннолетний подросток, управлявший мотоциклом.

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