В Архангельске показали эскиз спектакля «Гранатовый браслет»

Эскиз стал финальной работой командных соревнований «АртМастерс Регионы» в направлении «Театр».Зрители посмотрели эскиз режиссера Петра Куртова спектакля «Гранатовый браслет» по повести Александра Куприна.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии