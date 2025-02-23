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В Архангельске показали эскиз спектакля «Гранатовый браслет»

В Архангельске показали эскиз спектакля «Гранатовый браслет»

Эскиз стал финальной работой командных соревнований «АртМастерс Регионы» в направлении «Театр».Зрители посмотрели эскиз режиссера Петра Куртова спектакля «Гранатовый браслет» по повести Александра Куприна.

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