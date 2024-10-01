Молдавские призеры соревнований по робототехнике представили свои изобретения в правительстве

Молдавские ученики, завоевавшие две золотые медали на международных соревнованиях по робототехнике First Global Challenge 2024, представили министру образования Дану Перчуну и министру экономического развития и цифровизации Дмитрю Алайбе свои изобретения.
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