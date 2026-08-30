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Черышев: Турбулентность на старте бывает у всех, действующие чемпионы - не исключение Нет смысла говорить о проблемах «Зенита»

Черышев: Турбулентность на старте бывает у всех, действующие чемпионы - не исключение Нет смысла говорить о проблемах «Зенита»

«Нет смысла говорить о проблемах «Зенита», - заявил бывший нападающий сборной России, главный тренер таджикского клуба «Равшан» Дмитрий Черышев.

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