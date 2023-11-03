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Археологи исследовали крепость в Сибири и поняли, что стены защищали лабораторию алхимика. Возраст строения 1300 лет

Археологи исследовали крепость в Сибири и поняли, что стены защищали лабораторию алхимика. Возраст строения 1300 лет

Среди отдаленных гор Сибири, на берегу уединенного озера, ученые-археологи обнаружили древнюю крепость, но после дополнительных раскопок стало ясно, что они нашли лабораторию алхимика, которая существовала 1300 лет назад.

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Комментарии
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Анд
Научный городок раннего средневековья? 🤔
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1 д.
Николай Берлизов
И чегой-то автор поста насочинял? Чего курил? Какая мастерская алхимика? Может, автор сам алхимией злоупотребляет? Читаем краткий отчет авторов раскопок городища Пор-Бажын в сборнике &quot;Археологические открытия 2007 года&quot; С. 415-417: &quot;В культурном слое Пор-Бажына обнаружено небольшое количество кухонной лепной керамики и несколько десятков металлических предметов, большей частью связанных со строительством (гвозди, скобы), а также несколько предметов вооружения (кинжал, кистень).Массовыми находками на памятнике являются архитектурные детали – керамические (черепица) и деревянные (кронштейны, колонны, воротные конструкции, решетки), а также фрагменты декора: керамические рельефы, крашеная штукатурка. Строительные материалы, технологии, анализ планировки и самой архитектуры показывают, что Пор-Бажын возводился в рамках китайской строительной традиции. Общая планировочная композиция комплекса имеет большое сходство с синхронным дворцовым комплексом в Кара-Балгасуне, столице Уйгурского каганата (VIII в. н. э.).&quot; И где тут мастерская алхимика?  Читаем &quot;Археологические открытия 2008 года&quot; С. 400-402 - ничего нового по части алхимии на Пор-Бажыне. &quot;Находки – в основном многочисленные фрагменты черепицы, фрагменты стенных штукатурок с элементами декора, маски духов-охранителей, металлические предметы: удила, кистень, фрагмент металлического котла, многочисленные железные строительные гвозди.&quot; И что тут алхимического, удила с кистенём или гвозди? А после 2008 года памятник не копали, тоько меняли статус с объекта федерального значения на объект всемирного наследия.
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1 д.

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