Археологи исследовали крепость в Сибири и поняли, что стены защищали лабораторию алхимика. Возраст строения 1300 лет

Николай Берлизов

И чегой-то автор поста насочинял? Чего курил? Какая мастерская алхимика? Может, автор сам алхимией злоупотребляет? Читаем краткий отчет авторов раскопок городища Пор-Бажын в сборнике "Археологические открытия 2007 года" С. 415-417: "В культурном слое Пор-Бажына обнаружено небольшое количество кухонной лепной керамики и несколько десятков металлических предметов, большей частью связанных со строительством (гвозди, скобы), а также несколько предметов вооружения (кинжал, кистень).Массовыми находками на памятнике являются архитектурные детали – керамические (черепица) и деревянные (кронштейны, колонны, воротные конструкции, решетки), а также фрагменты декора: керамические рельефы, крашеная штукатурка. Строительные материалы, технологии, анализ планировки и самой архитектуры показывают, что Пор-Бажын возводился в рамках китайской строительной традиции. Общая планировочная композиция комплекса имеет большое сходство с синхронным дворцовым комплексом в Кара-Балгасуне, столице Уйгурского каганата (VIII в. н. э.)." И где тут мастерская алхимика? Читаем "Археологические открытия 2008 года" С. 400-402 - ничего нового по части алхимии на Пор-Бажыне. "Находки – в основном многочисленные фрагменты черепицы, фрагменты стенных штукатурок с элементами декора, маски духов-охранителей, металлические предметы: удила, кистень, фрагмент металлического котла, многочисленные железные строительные гвозди." И что тут алхимического, удила с кистенём или гвозди? А после 2008 года памятник не копали, тоько меняли статус с объекта федерального значения на объект всемирного наследия.