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Компания SpaceX доставит на МКС двух космонавтов из Саудовской Аравии

Компания SpaceX доставит на МКС двух космонавтов из Саудовской Аравии

Саудовская Аравия отправит двух астронавтов на Международную космическую станцию на корабле компании SpaceX Илона Маска, после чего станет последней из стран Персидского залива, начавших сотрудничество с частными космическими компаниями США.

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