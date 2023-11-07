В Новомосковске в Березовой роще высадили более 20 эксклюзивных сортов берез

В Новомосковске состоялось открытие Березовой рощи, на котором было высажено более 20 сортов берез. Об этом на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" рассказал глава администрации муниципального образования Руслан Бутов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии