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В Новомосковске в Березовой роще высадили более 20 эксклюзивных сортов берез

В Новомосковске в Березовой роще высадили более 20 эксклюзивных сортов берез

В Новомосковске состоялось открытие Березовой рощи, на котором было высажено более 20 сортов берез. Об этом на своей странице в социальной сети &quot;ВКонтакте&quot; рассказал глава администрации муниципального образования Руслан Бутов.

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