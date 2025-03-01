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Рой Джонс назвал топ-5 величайших боксеров всех времен

Рой Джонс назвал топ-5 величайших боксеров всех времен

Первое место он отдал одному из самых известных боксеров в истории Мохаммеду Али.фото: Авилов Александр/Агентство «Москва»Легендарный Рой Джонс-младший — чемпион мира в пяти весовых категориях — составил свой рейтинг величайших боксеров в истории.

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