Рой Джонс назвал топ-5 величайших боксеров всех времен

Первое место он отдал одному из самых известных боксеров в истории Мохаммеду Али.фото: Авилов Александр/Агентство «Москва»Легендарный Рой Джонс-младший — чемпион мира в пяти весовых категориях — составил свой рейтинг величайших боксеров в истории.