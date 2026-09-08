Крупные военные производства и склады поражены массированным ударом ВС РФ в Киеве (ФОТО)

В Киеве поражены объекты, задействованные в производстве и хранении БПЛА и компонентов к ним: площадки «Киевского радиозавода», «Тримен-Украина», «Элемент ЮА», «Укрспецсистемс», а также предприятие, где, по данным ведомства, производились боевые части для ракет FP-5 «Фламинго» и дальнобойных БПЛА FP-2.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Евросоюз ввёл сан...
- Евросоюз ввёл сан...
- Отец и дочь получ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым