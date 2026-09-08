Крупные военные производства и склады поражены массированным ударом ВС РФ в Киеве (ФОТО)

В Киеве поражены объекты, задействованные в производстве и хранении БПЛА и компонентов к ним: площадки «Киевского радиозавода», «Тримен-Украина», «Элемент ЮА», «Укрспецсистемс», а также предприятие, где, по данным ведомства, производились боевые части для ракет FP-5 «Фламинго» и дальнобойных БПЛА FP-2.